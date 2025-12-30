Итоги года подвели на оперативном совещании в Чехове

Итоги уходящего 2025 года и планы на 2026-й обсудили на оперативном совещании в здании администрации. Его провел глава муниципального округа Михаил Собакин.

Первой темой на повестке дня стали праздничные мероприятия. Только с 1 декабря по 11 января в округе пройдет 400 культурных и развлекательных событий в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». 31 декабря в Городском парке культуры и отдыха гостей ждет развлекательная программа «Путешествие в Новый год». А с 17:30 до 02:00 на Советской площади пройдут праздничные мероприятия. Дед Мороз и Снегурочка обратятся к гостям, будет диджей и световое шоу.

Также в новогоднюю ночь отметить праздник можно будет на 15 площадках округа. А в январе детей и взрослых ждут спектакли, концерты, шоу, новогодние елки, пешеходные экскурсии.

Большая праздничная программа будет организована на всех главных культурных площадках: в музее-заповеднике «Мелихово», Дворце культуры «Дружба». А в Городском парке культуры и отдыха с 2 по 11 января будет работать резиденция Деда Мороза, признанная одной из лучших в Подмосковье.