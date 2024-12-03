Итоги года подвели на общегородском совещании в Лобне

В мероприятии приняли участие специалисты администрации округа, руководители предприятий, депутаты. Не остались в стороне и активные жители, мнение которых — главный критерий оценки работы городских служб.

Год еще не закончился, но уже сейчас специалисты с уверенностью говорят о том, что в 2024-м в Лобне удалось добиться качественного прорыва. Прежде всего, это касается социальной инфраструктуры. В сентябре открылись одна из самых больших в области школ — лицей «Авиатика» — и детский сад «Самолетик» на 330 мест. Еще один детсад, брошенный подрядчиком семь лет назад, достроили на улице Борисова.

Идет капитальный ремонт школы № 5, где не только полностью обновят стены, кровлю и инженерные коммуникации, но и оснастят здание современной мебелью и оборудованием. Готова к работе новая поликлиника на 600 посещений в смену. Она так же, как школа и детские сады, соответствует всем современным стандартам — начиная от аппаратуры и заканчивая оформлением территории.

Отличных результатов удалось добиться в благоустройстве. Причем в обсуждении всех проектов обязательно принимают участие горожане. Как показывает практика, жители, которые помогают специалистам своими советами и предложениями, гораздо бережнее относятся к обновленным паркам и скверам.

В уходящем году после реконструкции открылся центральный парк Лобни с новой сценой, современными игровыми и спортивными площадками и даже катком. Во дворах установили 12 новых детских площадок и отремонтировали 98. Большое внимание уделили тротуарам и так называемым «народным тропам», привели в порядок памятные места, обновили освещение, высадили сотни деревьев, кустарников и цветов и открыли два новых скейтпарка, о которых так просили горожане.

Особое внимание уделялось дорожной инфраструктуре и транспорту. Восемь километров дорог было отремонтировано, а 38 пассажирских автобусов заменили на новые. Это — лучший показатель по всему Подмосковью. Успехи заметили не только в округе. Лобня стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» как один из самых благоустроенных городов.