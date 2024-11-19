Итоги года подвели на конференции партии «Единая Россия» в Воскресенске

Партийцы отметили, что продолжают работать проекты «ZаСамбо», «Детский спорт», «Старшее поколение», «Здоровое будущее» и другие. Есть и местные инициативы. Например, «Хоккейное долголетие» — программа, которая зародилась в Воскресенске три года назад. Сейчас в группе занимаются порядка 40 человек, и многие из них в молодости играли за «Химик».

«Очень много проектов взяли свои истоки в Московской области. Приятно осознавать, что на нашей территории это зарождалось. Сейчас есть новые проекты, которые мы пытаемся внедрить в дальнейшую работу. Все проекты нацелены на то, чтобы у людей было больше возможностей коммуницировать между собой, делать добрые дела для общества», — рассказала член фракции «Единая Россия», депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.