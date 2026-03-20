Итоги года по поддержке участников СВО подвели в Подмосковье

Итоги совместной работы Ассоциации ветеранов СВО, регионального отделения «Союза женщин России» и филиала Фонда «Защитники Отечества» подвели в Подмосковье. За последний год для поддержки бойцов были проведены сотни мероприятий и реализованы десятки проектов.

Ассоциация ветеранов СВО реализует 133 проекта и насчитывает более трех тысяч участников. При этом более 600 ветеранов прошли программы профессиональной переподготовки и 202 нашли работу. За год в зону СВО направили свыше двух тысяч тонн гуманитарной помощи, а в школах провели 1,9 тысячи «Уроков мужества».

«С момента, как в Подмосковье заработал фонд „Защитники Отечества“ и была создана Ассоциация ветеранов СВО, подписание соглашения между нашими структурами стало, по сути, формальностью: вы и так с первых дней делали одно главное дело — приближали победу. Все, что мы сегодня видели на экране, рождалось вашими руками и за счет вашего личного времени», — сказала вице-губернатор Мария Нагорная.

Филиал Фонда «Защитники Отечества» принял более 30 тысяч обращений и решил порядка 50 тысяч вопросов. Многие из них были связаны с юридической помощью и сопровождением в поиске пропавших. В рамках трехстороннего соглашения фонда, Союза женщин России и епархий провели 20 паломнических поездок для 350 ветеранов СВО, семей погибших и пропавших без вести.

«Все наши проекты и все наши дела нужны ребятам на фронте. Они должны знать, что мы их ждем, а их семьи получают не только материальную, но и моральную поддержку», — добавила Нагорная.