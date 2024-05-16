Итоги фестиваля воздухоплавания в Клину подведут 20 мая | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 14:44 Итоги фестиваля воздухоплавания в Клину подведут 20 мая Министерство культуры и туризма Московской области

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Уникальный фестиваль «Город на ладони» начался в Подмосковье 15 мая. В течение нескольких дней пилотам из разных городов России предстоит показать свое мастерство и выполнить различные задания на точность и скорость. Итоги подведут 20 мая.

Летать над клином будут несколько дней. Помимо полетов для красоты, пройдут и спортивные соревнования, а именно 17-й чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту и отдельно седьмой женский.

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Шар трудноуправляем, но в этом как раз и есть смысл соревнований. Победит тот, кто сумеет лучше других поймать ветер.

«На разных уровнях неба есть разное направление ветров. У пилота на земле цель, и он сможет по ветрам найти путь к этой цели. Чем точней он попадет, тем больше баллов наберет», — объяснила судья чемпионата Дарья Новикова.

Министерство культуры и туризма Московской области

На фестиваль в Клин приехало много экипажей, при этом город не планирует перехватывать первенство воздухоплавательной столицы у соседнего Дмитрова. Задача — создать общее поле для развития.

«У нас будет дружеская конкуренция, которая будет друг другу помогать. Пилоты совершенствуют свое мастерство что зимой, что весной. У них есть возможность попробовать разные потоки воздушные, посоревноваться», — отметила глава Клина Алена Сокольская.

Министерство культуры и туризма Московской области

Жители и гости Подмосковья смогут наблюдать за красивыми полетами аэростатов воздухе над Клином, его окрестностями и отдаленными участками Клинско-Дмитровкой гряды.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что 18 мая запланировано соревнование «Кей-граб». На одном из русел реки Сестры в пределах Сестрорецкого парка будет установлена особая мишень. Задача пилотов — попасть в нее с высоты. Посмотреть на игру можно будет с городской набережной. Также в этот день запланировано шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов». Оно традиционно пройдет на территории стадиона «Строитель» под живое выступление клинских рок-команд.

Вход свободный. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья.