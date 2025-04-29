Итоги фестиваля «Студенческая весна» подвели в Дмитровском округе

В филиале «На Большевистской» Центрального дворца культуры «Созвездие» прошел яркий гала-концерт в рамках фестиваля «Студенческая весна 2025», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот крупный молодежный проект собрал самых талантливых и активных студентов Дмитровского муниципального округа.

Участники представили разнообразные творческие номера, подарив зрителям яркие эмоции и атмосферу настоящего праздника.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин подчеркнул, что «Студенческая весна» — это не просто конкурс, а отличная возможность для молодежи проявить себя и найти единомышленников. Такие мероприятия играют важную роль в патриотическом воспитании через творчество.

В числе победителей фестиваля стали: Подмосковный политехнический колледж в номинации «Лучший концерт», Дмитровский техникум — за «Лучшую авторскую работу», а Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт получил награду в категории «Свежий взгляд».

Фестиваль вновь подтвердил, что студенчество Дмитровского округа — это неиссякаемый источник энергии, творчества и новых идей.