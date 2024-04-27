Итоги фестиваля проектов «Весна идет!» подвели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 11:25 Итоги фестиваля проектов «Весна идет!» подвели в Подмосковье КУРО

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Финал регионального фестиваля проектов и творческих работ «Весна идет!» прошел в Корпоративном университете. Об итогах рассказали в Министерстве образования Московской области.

В этом году фестиваль посвятили Пушкину и Глинке. Финалисты из 10 городских округов Подмосковья изучили произведения великих писателя и композитора, оценили их вклад в русскую культуру и представили свои творческие проекты.

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Школьники исполнили музыкальные произведения, стихи и фрагменты художественной прозы, представили театрализованные постановки. Прозвучали факты биографии Пушкина и Глинки, а также результаты исследовательских проектов.

Победителей выбрали с помощью онлайн-голосования, в котором приняли участие более трех тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил 27 апреля в Подмосковье «Днем добрых дел». Присоединиться к акции смогут все желающие.

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