Итоги фестиваля проектов «Весна идет!» подвели в Подмосковье | 360°

27 апреля 2024, 11:25
Итоги фестиваля проектов «Весна идет!» подвели в Подмосковье
Финал регионального фестиваля проектов и творческих работ «Весна идет!» прошел в Корпоративном университете. Об итогах рассказали в Министерстве образования Московской области.
В этом году фестиваль посвятили Пушкину и Глинке. Финалисты из 10 городских округов Подмосковья изучили произведения великих писателя и композитора, оценили их вклад в русскую культуру и представили свои творческие проекты.
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Школьники исполнили музыкальные произведения, стихи и фрагменты художественной прозы, представили театрализованные постановки. Прозвучали факты биографии Пушкина и Глинки, а также результаты исследовательских проектов.
Победителей выбрали с помощью онлайн-голосования, в котором приняли участие более трех тысяч человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил 27 апреля в Подмосковье «Днем добрых дел». Присоединиться к акции смогут все желающие.
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