Итоги фестиваля необычных елок подвели в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фестиваль прошел в округе в седьмой раз. Для гостей подготовили мастер-классы, викторины и ярмарку с изделиями ручной работы.

Закрытие ежегодного новогоднего арт-фестиваля «ЧУднЫе елки» состоялось в парке усадьбы Кривякино 10 января. Муниципальные учреждения, семьи, предприятия и организации округа представили 27 экспонатов.

Гран-при фестиваля получила елка спортивной школы олимпийского резерва «Химик» под названием «65 лет в хоккее».

В номинации «Самая креативная елочка» среди муниципальных учреждений первое место разделили дошкольные группы Фаустовской школы, группа «Веснушка» (школа «Сфера»), лицей «ВКШ», школа «Вектор», детская школа искусств «Фламинго», центр дополнительного образования «Фантазия» и Дом культуры села Косяково. Елка лицея «ВКШ» также завоевала приз зрительских симпатий.

Среди индивидуальных участников и семей лауреатами стали семьи Хаимовых, Лукашенко и Кучеренковых. Среди частных предприятий первое место разделили логопедическая студия «Планета УМ» и школа актерского мастерства имени Полякова.