Итоги фестиваля искусств «Время вдохновения» подвели в Воскресенске

Третий открытый многожанровый конкурс проходил в городском округе с 22 по 24 ноября. В фестивале участвовали более 300 артистов из Воскресенска, Шатуры, Егорьевска и Коломны.

Творческие коллективы и исполнители соревновались в нескольких номинациях. Свое мастерство демонстрировали вокалисты, музыканты, чтецы, актеры и представители декоративно-прикладного искусства. Еще одной номинацией выделили «Театр моды и костюма».

Профессиональное жюри высоко оценило выступления конкурсантов. 48 участников получили дипломы лауреатов первой степени, 76 — второй и 69 — третье. Кроме того, были вручены сразу четыре Гран-при. Все они достались представителям Воскресенска.

Победителями фестиваля стали Андрей Сметухин, Анна Жаворонкова, музыкально-театральный коллектив «Затейники» и вокальный ансамбль «Созвездие».

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