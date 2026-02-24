Итоги фестиваля «Хрустальный лед» подвели в Пушкино

В Центральном парке Пушкино на улице Некрасова прошел финал и гала-концерт областного фестиваля фигурного катания «Хрустальный лед». Путь к финалу был долгим.

На протяжении двух месяцев в девяти городах Московской области — от Химок до Коломны, от Дубны до Сергиева Посада — проходили отборочные этапы. Из более чем 200 претендентов отбор прошли 35 фигуристов, получивших право выступить на главной ледовой сцене в Пушкино.

«Несмотря на статус любительского фестиваля, накал страстей был профессиональным. Зрители, заполнившие трибуны парка, не скупились на эмоции: после каждого удачного выступления лед буквально засыпали мягкими игрушками — старая добрая традиция фигурного катания прижилась и здесь», — сообщили организаторы.

Жюри, в состав которого вошли олимпийские чемпионы и чемпионы мира Оксана Домнина и Роман Костомаров, не просто выставляло баллы, но и давало советы юным атлетам. Призовые места распределились следующим образом: III место заняла Анна Ерофеева из Балашихи и Екатерина Колесова из Орехово-Зуева. Второе место — дуэт «Кометы» из Бронниц и Ольга Демина из Раменского. Победителем стал коллектив «Восход» из Подольска.