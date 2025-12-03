Итоги ежегодной профессиональной премии для медработников подвели в Подмосковье

В Подмосковье завершился ежегодный профессиональный конкурс для представителей системы здравоохранения — «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат». Его участниками в этом году стали почти 340 специалистов.

Обладателями премии стали 90 медиков, в том числе онкологи, реаниматологи, эндокринологи, неврологи и медицинские сестры.

«Они получат единовременную денежную выплату. Для врачей она составляет 300 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала — 200 тысяч рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В числе лучших — сотрудники МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, областной станции скорой помощи, а также специалисты из больниц в Раменском, Дубне, Пушкино, Сергиевом Посаде, Красногорске, Люберцах, Химках и других муниципалитетах.

Полный перечень лауреатов размещен на официальном ресурсе Министерства здравоохранения Московской области.

Программа испытаний была многоэтапной: участники проходили компьютерное тестирование и выполняли практические задания.

Оценивала работу конкурсантов экспертная комиссия, которая состояла из главных внештатных специалистов, представители научной среды и опытных практикующих врачей региона.

Для каждого профиля подготовили собственный набор критериев: от теоретических вопросов до практических задач, позволяющих всесторонне оценить компетенции участников.