Итоги ежегодного поэтического конкурса подвели в Воскресенске

Торжественное подведение итогов конкурса «И просыпается поэзия во мне…» прошло в отделе краеведения в Центральной библиотеке. Работы представили 43 начинающих поэта из Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Итоги подвели накануне Всемирного дня поэзии. Конкурс проводится для тех, кто делает первые шаги в сочинении стихов. В нем приняли участие 43 поэта из Москвы, разных муниципалитетов Подмосковья, а также из Самарской, Рязанской и Калужской областей.

Произведения оценивали члены Союза писателей России, а председателем стал почетный гражданин городского округа Воскресенск и городского поселения Белоозерский, академик Академии российской словесности, почетный председатель Воскресенского ЛИТО «Радуга» Леонид Дудин.