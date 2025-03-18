Итоги ежегодного поэтического конкурса подвели в Воскресенске

Торжественное подведение итогов конкурса «И просыпается поэзия во мне…» прошло в отделе краеведения в Центральной библиотеке. Работы представили 43 начинающих поэта из Москвы, Подмосковья и других регионов России.
Итоги подвели накануне Всемирного дня поэзии. Конкурс проводится для тех, кто делает первые шаги в сочинении стихов. В нем приняли участие 43 поэта из Москвы, разных муниципалитетов Подмосковья, а также из Самарской, Рязанской и Калужской областей.
Произведения оценивали члены Союза писателей России, а председателем стал почетный гражданин городского округа Воскресенск и городского поселения Белоозерский, академик Академии российской словесности, почетный председатель Воскресенского ЛИТО «Радуга» Леонид Дудин.
Руководитель литобъединения «Радуга» имени И. И. Лажечникова, заместитель председателя Правления Московской областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков поприветствовал участников и произнес напутственные слова. Конкурсантам вручили благодарственные письма, дипломы и подарки.
Директор Централизованной библиотечной системы в Воскресенске Елена Барышникова поздравила участников и прочитала стихи, посвященные Году защитника Отечества и Дню поэзии. Она поблагодарила членов жюри за работу и вручила им благодарственные письма от управления культуры в Воскресенске.
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