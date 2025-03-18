Итоги ежегодного поэтического конкурса подвели в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Торжественное подведение итогов конкурса «И просыпается поэзия во мне…» прошло в отделе краеведения в Центральной библиотеке. Работы представили 43 начинающих поэта из Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Итоги подвели накануне Всемирного дня поэзии. Конкурс проводится для тех, кто делает первые шаги в сочинении стихов. В нем приняли участие 43 поэта из Москвы, разных муниципалитетов Подмосковья, а также из Самарской, Рязанской и Калужской областей.

Произведения оценивали члены Союза писателей России, а председателем стал почетный гражданин городского округа Воскресенск и городского поселения Белоозерский, академик Академии российской словесности, почетный председатель Воскресенского ЛИТО «Радуга» Леонид Дудин.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Руководитель литобъединения «Радуга» имени И. И. Лажечникова, заместитель председателя Правления Московской областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков поприветствовал участников и произнес напутственные слова. Конкурсантам вручили благодарственные письма, дипломы и подарки.

Директор Централизованной библиотечной системы в Воскресенске Елена Барышникова поздравила участников и прочитала стихи, посвященные Году защитника Отечества и Дню поэзии. Она поблагодарила членов жюри за работу и вручила им благодарственные письма от управления культуры в Воскресенске.

Александр Копейкин и Станислав Кирильченко исполнили музыкальные композиции на стихи Ольги Новиковой и Марины Кабановой.

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