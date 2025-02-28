Итоги этапа конкурса «Инспектор ПДН глазами детей» подвели в Солнечногорске

Итоги первого этапа конкурса детских рисунков «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами детей» подвели в Солнечногорске. Работы победителей первого этапа будут направлены в Главное управление МВД России по Московской области для участия в региональном этапе конкурса.
В творческом состязании принимали участие дети в возрасте от шести до 14 лет. Работы выполнены в разных техниках: карандашами, фломастерами и красками.
Итоги первого этапа конкурса подводили заместитель начальника ОМВД России по городскому округу Солнечногорск, подполковник полиции Анатолий Афонин и председатель Общественного совета ОМВД Лариса Кармышева.
«Юные участники конкурса творчески подошли к теме рисунков. Работы получились оригинальными, передающими особенность службы подразделений по делам несовершеннолетних», — отметила Лариса Кармышева.
Конкурс «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами детей» посвящен 90-летнему юбилею подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации.
Захарова назвала Зеленского голым королем после изгнания из Белого дома
Путин в 25-ю годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина
Летевший в Анталью самолет «Победы» вернулся во Внуково
Устроившего смертельное ДТП водителя каршеринга арестовали в Нижнем Новгороде
Зеленского предупредили об опасных последствиях ссоры с Трампом
Эрнст рассказал о принятии решения вернуться на телевидение
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте