Итоги этапа конкурса «Инспектор ПДН глазами детей» подвели в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Итоги первого этапа конкурса детских рисунков «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами детей» подвели в Солнечногорске. Работы победителей первого этапа будут направлены в Главное управление МВД России по Московской области для участия в региональном этапе конкурса.

В творческом состязании принимали участие дети в возрасте от шести до 14 лет. Работы выполнены в разных техниках: карандашами, фломастерами и красками.

Итоги первого этапа конкурса подводили заместитель начальника ОМВД России по городскому округу Солнечногорск, подполковник полиции Анатолий Афонин и председатель Общественного совета ОМВД Лариса Кармышева.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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«Юные участники конкурса творчески подошли к теме рисунков. Работы получились оригинальными, передающими особенность службы подразделений по делам несовершеннолетних», — отметила Лариса Кармышева.

Конкурс «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами детей» посвящен 90-летнему юбилею подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации.

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