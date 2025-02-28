Итоги этапа конкурса «Инспектор ПДН глазами детей» подвели в Солнечногорске

Итоги первого этапа конкурса детских рисунков «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами детей» подвели в Солнечногорске. Работы победителей первого этапа будут направлены в Главное управление МВД России по Московской области для участия в региональном этапе конкурса.