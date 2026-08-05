Итоги ЕГЭ подвели в Коломне

Средний балл по нескольким предметам Единого государственного экзамена в городском округе Коломна оказался выше прошлогоднего. Итоги государственной аттестации подвели в муниципалитете после завершения экзаменационной кампании.

В 2026 году ЕГЭ в городском округе Коломна сдавали 1027 выпускников. Самым популярным предметом по выбору стало обществознание — его выбрали 41,4% одиннадцатиклассников. В число наиболее востребованных дисциплин также вошли информатика, физика, биология и химия.

Средний балл по профильной математике составил 69,63, при этом максимальный результат получили семь выпускников. По сравнению с прошлым годом выросли показатели по физике — до 70,95 балла, информатике — до 63,35, английскому языку — до 73,87 и истории — до 64,53.

«Итоги ЕГЭ в Коломне подтверждают высокий уровень подготовки наших школьников: в этом году 24 выпускника получили 28 стобалльных результатов, а средние баллы по профильной математике, физике, информатике, английскому языку и истории выросли по сравнению с прошлым годом. Это результат системной работы педагогов, школ, родителей и самих ребят. Поддержка качественного образования остается одним из приоритетов народной программы», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.