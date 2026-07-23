Итоги ЕГЭ-2026 подвели в Химках

В Химках подвели итоги Единого государственного экзамена. Вырос интерес школьников к естественно-научным и инженерным дисциплинам.

В этом году выпускники показали 29 стобалльных результатов. Двое школьников получили 100 баллов по двум предметам. Средние баллы заметно выросли по физике, биологии, информатике и профильной математике.

Стобалльные результаты распределились так: по профильной математике — 13, по физике — пять, по химии — четыре, по русскому языку и истории — по два по английскому языку, литературе и информатике — по одному.

Для сравнения: в 2025 году стобалльных работ было также 29, но двухсотбалльников — только один.

«Результаты ЕГЭ в Химках показывают смену образовательных приоритетов: точные науки становятся все более востребованными среди талантливой молодежи. Это заслуга наших педагогов и осознанный выбор самих ребят», — подчеркнула депутат Химок Татьяна Кавторева.

Более 80 баллов набрали 20 процентов выпускников. Эффективность пересдач также высока: более 70 процентов школьников, воспользовавшихся этой возможностью, смогли улучшить свои результаты.