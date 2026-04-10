Итоги Единой школьной лиги Подмосковья подвели в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с заслуженным мастером спорта Федором Чудиновым и российским волейболистом Алексеем Ковальчуком 10 апреля поздравили команды спортсменов и их тренеров. В соревнованиях участвовали 12 школ, почти 700 ребят соревновались в четырех дисциплинах: футзал, баскетбол, волейбол и шахматы.

С 1 сентября проект расширят — к нему присоединятся все 18 школ округа, а число участников превысит тысячу человек. Особое внимание в новом сезоне уделят «Гонкам дронов» — направлению, которое сочетает спорт, инженерию и современные технологии.

Участники лиги получили мастер-класс по пилотированию от юных представителей Дашковской школы, которая в 2024 году вошла в федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем», и православного военно-патриотического клуба имени Владимира Храброго.

«Единая Школьная Лига — не просто соревнования. Это платформа для развития, самосовершенствования и формирования настоящего командного духа. Впереди — новые старты, технологии и достижения», — отметил Алексей Шимко.