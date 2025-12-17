Итоги двух этапов Школьной лиги подвели в Богородском округе

Отметили и наградили лучших по итогам двух этапов. Поддержать ребят пришли главный организатор Богородской «Школьной лиги» Михаил Кобяков, начальник управления образования администрации Богородского округа Евгения Устякина, а также руководитель Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Антон Иванов.

Более 350 игр провели за это время. В каждом этапе участвовали порядка 800 школьников. Как отметил главный организатор Богородской «Школьной лиги» Михаил Кобяков, это один из лучших показателей в Московской области.

Участие в данных соревнованиях приняли команды из 24 Центров образования Богородского округа по четырем видам спорта: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы. Концепция этого проекта была разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

«Школьная лига» — уникальный проект, не имеющий сегодня аналогов в нашей стране. Он подразумевает привлечение наставников-амбассадоров к школьным соревнованиям на постоянной основе. Именитые спортсмены (олимпийские чемпионы, чемпионы России и мастера спорта) проводят мастер-классы, анализируют игры команд и делятся своим опытом и знаниями с участниками. Для каждого участника открываются прекрасные возможности достичь новых высот.

Впереди — еще три этапа, полуфинал и финал, после чего в конце марта 2026 года станут известны все результаты. Победители муниципального этапа будут представлять Богородский округ на областных соревнованиях.