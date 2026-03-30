Итоги детского краеведческого конкурса подвели в Солнечногорске

В Солнечногорске 27 марта подвели итоги девятого сезона краеведческого проекта «Солнечногорский лосенок». Отличившихся школьников поздравили на праздничном фестивале в Городском центре народного творчества и досуга «Лепсе».

В этом году к проекту присоединились учащиеся четвертых классов школы № 5, гимназии № 6 и лицеев № 7 и № 8. Автор проекта, заведующая Центральной детской библиотекой имени Бориса Васильева Марина Богатова, на открытии поблагодарила участников за интерес к истории родного края и пожелала успехов в дальнейшем изучении региона. Перед школьниками выступили член Союза писателей России Елена Барашкова, поэт и писатель Вячеслав Барзенков и краевед Виктор Кошкин.

«Это очень важный и значимый проект, который помогает младшим школьникам проникнуться богатством истории родного края, узнать, какие судьбоносные для всей страны события происходили на нашей земле и какие великие люди ходили одними с нами тропами. Солнечногорск — удивительное и прекрасное место, которое вдохновляло поэтов и художников, и откуда началось контрнаступление советских войск под Москвой. Ребята должны знать и гордиться прошлым, чтобы стремиться привнести лучшее в настоящее и будущее», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Для школьников в библиотеке провели шесть тематических занятий. Ребятам рассказывали о военной истории, битве за Москву 1941 года, выдающихся жителях и других событиях. Освоение материала проверили итоговой работой из 49 тестовых вопросов. На фестивале объявили лучших участников и разобрали правильные ответы, после чего всем вручили сертификаты и памятные значки.

В концертной программе фестиваля выступили вокалисты школы искусства вокала «Гармония» под руководством заслуженного деятеля искусств Молдавской ССР Николая Бабия. В подготовке номеров помогал Дом детского творчества «Юность».