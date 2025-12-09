Итоги детского конкурса новогодних рисунков подвели в Ногинске

Стали известны имена победителей конкурса «Новогодний апгрейд» в Богородском округе. 8 декабря в Ногинске, в Управлении образования, состоялась торжественная церемония награждения участников.

Непосредственно сам тематический конкурс детских рисунков, который проводился совместно с Ростелекомом, проходил в ноябре. После чего организаторы отобрали 10 финалистов, а 1 декабря прошло народное голосование для определения победителей.

Конкурсная комиссия получила множество потрясающих работ от юных художников округа — выбрать лучшие было невероятно сложно. Соревнование проводилось параллельно среди воспитанников дошкольных отделений и учеников 1-4 классов Центров образования муниципалитета.

Первое место завоевали воспитанники ЦО № 10 София Кривенкова и Дарья Погорелова. Второе место у Глеба Козлова — ЦО № 23 и Пилигина Матвея ЦО № 83. Третье место заняли Зеркалий Максим — ЦО № 83 и Кускова Варвара — ЦО № 5. Все призеры получили подарки.