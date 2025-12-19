Итоги деятельности предпринимателей Подмосковья подвели в Одинцове

Традиционно в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области подводят итоги года. На семинаре встретились руководители общественных приемных омбудсмена.

В общественных приемных бизнесмены могут получить бесплатную юридическую помощь и поддержку в восстановлении нарушенных прав. Всего в регионе таких организаций 33 — в 42 городских округах.

«Мы подводили итоги и выясняли, насколько комфортно предпринимателям работать в том или ином муниципальном образовании, насколько эффективно работают руководители приемных и что им не хватает в плане коммуникации с предпринимательским сообществом. И не только с предпринимательским сообществом, но и с местной администрацией, территориальными органами федеральных органов власти», — рассказала исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

На мероприятии обсудили большой спектр вопросов: изменения в налоговом законодательстве 2025 года, сотрудничество с уполномоченным по защите прав ребенка в Московской области, работу нового законодательства в части внесудебного регулирования споров, в том числе подписание соглашений с федеральными органами.

По итогам встречи участников наградили и поблагодарили за вклад в развитие бизнеса. В планах уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья на следующий год — продолжить налаживать взаимодействие с бизнесменами, чтобы их дело процветало в регионе.