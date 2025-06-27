Итоги чемпионата России по городошному спорту в Подольске подведут 1 июля

В Подольске на чемпионате России по городошному спорту спортсменка из Нижнего Новгорода Екатерина Варнашина повторила мировой рекорд, выбив 90 фигур всего за 109 ударов. В дисциплине «Классические городки» Екатерина показала лучший результат — 114 ударов на 90 фигур и заняла первое место.

В этом году в соревнованиях участвуют 120 спортсменов из 18 регионов страны: 73 мужчины и 47 женщин. Соревнования проходят как в личном, так и в командном зачете по классическим и европейским городкам. Для участников также организована культурная программа с посещением местных достопримечательностей.

По итогам первых дней турнира трое спортсменов получили звание мастера спорта России, среди них — подольчанка Любовь Северюгина, для которой это первый чемпионат страны.

Чемпионат продлится до 1 июля, после чего будет сформирована сборная команда России.

Городошный центр в Подольске открыт с осени 2020 года и уже принимал 11 всероссийских соревнований. В сентябре здесь впервые пройдет международный турнир по городошному спорту.