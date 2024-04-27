Итоги чемпионата «Профессионалы» подвели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 17:57 Итоги чемпионата «Профессионалы» подвели в Подмосковье Министерство образования МО

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Завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий в Московской области. В мероприятиях приняли участие порядка двух тысяч человек, соревновавшихся по более чем 270 компетенциям.

Победители и призеры получат возможность пройти стажировку у ведущих работодателей региона. Кроме того, удалось сформировать команду Московской области, которая выступит на межрегиональном этапе всероссийского чемпионата.

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В нее вошли 220 студентов, 142 школьника и 264 эксперта. Финальный этап чемпионата состоится в 27 регионах страны, включая Московскую область.

«Желаем нашей команде успехов и побед на соревнованиях», — подчеркнули представители пресс-службы Министерства образования Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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