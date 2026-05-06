Итоги чемпионата «Абилимпикс» подвели в Красногорске

Национальный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» традиционно объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья, которые ежегодно демонстрируют высокий уровень подготовки и настойчивость в достижении результатов. Победителей и призеров соревнований чествовали в Красногорске.

Воспитанники центра «Созвездие» на региональном конкурсе «Абилимпикс» за неделю завоевали 37 медалей. Областной чемпионат проходит уже в 12-й раз, и команда Красногорска в этом году улучшила свои и без того блестящие результаты. В копилке юных мастеров — 16 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград.

«Мы в прошлом году, когда завоевали 30 медалей, думали, что это предел, потолок. А нет — в этом году мы собственный же рекорд перебили», — отметил директор центра «Созвездие», депутат окружного совета Сергей Сюрин.