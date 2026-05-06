Итоги чемпионата «Абилимпикс» подвели в Красногорске
Национальный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» традиционно объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья, которые ежегодно демонстрируют высокий уровень подготовки и настойчивость в достижении результатов. Победителей и призеров соревнований чествовали в Красногорске.
Воспитанники центра «Созвездие» на региональном конкурсе «Абилимпикс» за неделю завоевали 37 медалей. Областной чемпионат проходит уже в 12-й раз, и команда Красногорска в этом году улучшила свои и без того блестящие результаты. В копилке юных мастеров — 16 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград.
«Мы в прошлом году, когда завоевали 30 медалей, думали, что это предел, потолок. А нет — в этом году мы собственный же рекорд перебили», — отметил директор центра «Созвездие», депутат окружного совета Сергей Сюрин.
К состязаниям Красногорск присоединился уже в четвертый раз. В этом году школьники, студенты и молодые специалисты проявили себя в 15 творческих номинациях. Ребята плели корзины из лозы, стригли, делали укладки, пекли пиццу и блины, расписывали керамику. Среди новых занятий — искусство шитья золотыми нитями, тонкая и очень сложная работа.
Победители получили денежные премии, которые они смогут применить для дальнейшего профессионального развития. Уже в мае конкурсанты выступят на отборочном этапе национального чемпионата, который состоится в Санкт-Петербурге.