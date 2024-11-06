Итоги благоустройства за неделю подвели в администрации Лобни

На совещании с заместителями глава Лобни обсудила текущие задачи и итоги за неделю. В центре внимания — работы по благоустройству дворов и празднование Дня народного единства.

На прошлой неделе активно шли работы по комплексному благоустройству дворов на улицах Ленина и Мирной. Рабочие подготовили основания под укладку асфальта. Задействовано пять единиц техники.

Также был ликвидирован один несанкционированный торговый объект на улице Чехова. В ходе совещания подвели итоги Дня народного единства — в праздничных мероприятиях в Центральном парке и учреждениях города участвовали более пятисот человек.

Кроме того, на прошлой неделе в округе отметили День народного единства. В учреждениях культуры и в центральном парке прошли праздничные мероприятия, которые посетили сотни жителей.

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