Итоги благоустройства за 2025 год подвели в Ленинском округе

В Ленинском городском округе подвели итоги реализации государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2025 год. Масштабные работы по благоустройству затронули дворовые территории, пешеходную инфраструктуру округа, дорожные покрытия и общественные пространства.

В рамках программы в Ленинском округе в 2025 году благоустроены 15 дворовых территорий в Видном, Развилке, Новодрожжино, Боброво и Горках Ленинских.

«Исполнение госпрограммы „Формирование современной комфортной городской среды“ в 2025 году стало значимым этапом в развитии Ленинского округа, сделав его более современным, удобным и привлекательным. Мы намерены и в дальнейшем активно развивать и поддерживать подобные проекты, нацеленные на повышение уровня жизни наших жителей», — сообщил глава городского округа Станислав Каторов.