Итоги благоустройства за 2025 год подвели в Ленинском округе
В Ленинском городском округе подвели итоги реализации государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2025 год. Масштабные работы по благоустройству затронули дворовые территории, пешеходную инфраструктуру округа, дорожные покрытия и общественные пространства.
В рамках программы в Ленинском округе в 2025 году благоустроены 15 дворовых территорий в Видном, Развилке, Новодрожжино, Боброво и Горках Ленинских.
«Исполнение госпрограммы „Формирование современной комфортной городской среды“ в 2025 году стало значимым этапом в развитии Ленинского округа, сделав его более современным, удобным и привлекательным. Мы намерены и в дальнейшем активно развивать и поддерживать подобные проекты, нацеленные на повышение уровня жизни наших жителей», — сообщил глава городского округа Станислав Каторов.
Также завершены работы по восстановлению 25 тысяч квадратных метров дорожных покрытий во дворах Видного, Сапроново и Молоково.
«Программа благоустройства затронула и места общего пользования. Для жителей и гостей округа были обустроены и созданы новые места для отдыха и досуга: обновлен сквер в Развилке между домами 43 и 45, открыт скейт-парка в Центральном парке города Видное. Также благоустроили сквер в поселке Измайлово и набережную Нижнего Ащеринского пруда в рамках муниципальной программы», — рассказал заместитель начальника управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия Михаил Лосев.
Напомним, что обновления в Ленинском округе в 2025 году велись также по муниципальной программе «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций». В общей сложности в прошедшем году была создана и обновлена 21 пешеходная дорожка, соединяющая важные социальные объекты муниципалитета.
Работы велись в разных населенных пунктах, включая Видное, Горки Ленинские, Володарского, Развилку, Молоково и Горки.