Итоги благоустройства по программе «Единой России» подвели в Зарайске

За последние пять лет в рамках Народной программы партии провели масштабную работу по преображению девяти общественных пространств. Также обновили 27 дворов и создали 12 «народных троп».

Среди ключевых проектов, реализованных в округе — благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Белого колодца, территории вокруг Зарайского кремля и улицы Музейной, а также обновление сквера в поселке Завода строительных материалов. В последнем установили современные детские и спортивные площадки с всесезонным покрытием, оборудовали воркаут-зону, уложили пешеходные дорожки и провели освещение.

Заместитель главы округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, участник предварительного голосования Станислав Шруб отметил, что такая работа — не просто ремонт, а системное преображение среды, в которое включены сами жители. Сквер в поселке Завода строительных материалов выбрали сами горожане на голосовании. Сегодня эти пространства востребованы: люди гуляют семьями, занимаются спортом, дети играют на безопасных площадках. Планы на 2026 год также масштабны — приступают к благоустройству улиц Пожарского и Низовой. После реконструкции они станут современными, удобными для пешеходов и автомобилистов, как уже обновленная улица Музейная. Старт основных работ запланирован на апрель–май.

Местные жители положительно оценивают перемены. По словам Натальи Смирновой, сквер в поселке стал настоящим центром притяжения. Раньше там было неухоженное место, а теперь — современная зона отдыха с дорожками, лавочками и освещением. Детям нравится площадка, взрослые с удовольствием гуляют по вечерам.

Народная программа «Единой России» была сформирована на основе более 780 тысяч предложений жителей Подмосковья, ее положения в регионе выполнены уже более чем на 93%.

В этом году в Московской области благоустроят 72 крупных общественных пространства, включая 27 парков и лесопарков, 12 скверов, 15 пешеходных зон и 10 набережных.