Итоги благоустройства и капитального ремонта подвели в Серпухове

В городском округе Серпухов усилили работу по содержанию территорий и обновлению жилого фонда. Параллельно показал высокую эффективность цифровой проект в сфере спорта, превысив плановые показатели.

В муниципалитете уделили особое внимание чистоте общественных пространств. На территории округа насчитывается 1782 многоквартирных дома общей площадью свыше 6,4 млн квадратных метров. За порядок отвечают 410 дворников и 21 единица спецтехники. За выходные специалисты промыли проезжую часть, тротуары, остановочные павильоны и дорожные знаки. Также очистили 21 контейнерную площадку, убрали мусор и привели в порядок газоны в 12 парках и скверах. Восьми дворовым проездам вернули чистоту, а во дворах провели ямочный ремонт. В ближайшее время в округе запланированы субботники.

Продолжается реализация программы капитального ремонта жилого фонда. В 2025 году обновили 141 дом, в 81 из них установили современные узлы управления отоплением и горячей водой. В настоящее время работы идут по шести адресам, включая улицы Советская, Большая Профсоюзная и Российская, а также объекты в поселках Большевик и Пролетарский. На текущий год в график включены 69 домов.

Отдельное внимание уделили цифровизации спортивной инфраструктуры. В округе подвели итоги проекта «Умный ФОК». В нем задействованы 11 объектов, где установлены 57 камер с элементами искусственного интеллекта. Системы анализируют загрузку залов и эффективность работы секций. По итогам первого квартала 2026 года загрузка физкультурно-оздоровительных комплексов достигла 81 процента при плановом показателе 30 процентов. Объем платных услуг составил около 30 процентов от базы прошлого года.

Алексей Шимко отметил, что проект подтвердил свою эффективность.

«Мы видим реальный результат. Система помогает точнее оценивать загрузку и принимать решения по развитию спорта», — подчеркнул он.

Также согласовано дополнительное оснащение умными камерами еще двух объектов в Протвино — стрелкового тира и теннисных кортов.

Работа по развитию доступной и современной спортивной среды в округе будет продолжена.