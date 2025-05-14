Итоги всероссийского антитеррористического учения на объектах образования и оздоровительных лагерей подвели в Подмосковье. В них участвовали более 900 представителей спецслужб и более 1,6 тысячи учреждений.

Всего в учениях участвовали 1,6 тысячи образовательных учреждений и 109 детских лагерей. На низ прибыли 257 нарядов оперативных служб. Среди них -0 более 590 сотрудников МЧС, 640 представителей МВД и 460 росгвардейцев.

В будущем такие тренировки планируют проводить регулярно для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха.

Совещание об итогах учений провели в главном управлении МЧС 13 мая под председательством первого заместителя министра просвещения России Александра Бугаева и заместителя Министра МЧС России Анатолия Супруновского. На нем также присутствовали заместитель главного государственного инспектора Подмосковья по пожарному надзору Виктор Сергеев и представители Минобразования и Минсоцразвития.