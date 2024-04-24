Итоги акции «Вежливый водитель автобуса» подвели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 12:26 Итоги акции «Вежливый водитель автобуса» подвели в Подмосковье АО "Мострансавто"

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«Мострансавто» объявило результаты акции «Вежливый водитель автобуса». По информации, поступившей от пассажиров, наиболее вежливые сотрудники работают в Коломне, Королеве и Ногинске.

Большинство положительных отзывов о работе сотрудников «Мострансавто» было отправлено в адрес следующих водителей: Андрея Александровича Юлина, водителя автобуса из МАП № 2 Коломны; Евгения Викторовича Тихомирова, водителя автобуса из МАП № 10 Королева; Сергея Николаевича Строганова, водителя автобуса из МАП № 12 Ногинска.

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Пассажиры во время использования общественного транспорта отмечали профессионализм водителей, их доброжелательность и отзывчивость. Победители акции получат подарки от компании.

В рейтинге участвовало более 9,5 тысячи водителей компании. За период с 19 марта по 19 апреля в «Мострансавто» поступило 346 положительных отзывов о работе сотрудников, однако среди них были и негативные отзывы. Сотрудников, оказавшихся в «красной» зоне, направят на повторное обучение стандартам работы водителя.

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