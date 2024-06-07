Итоги акции «Сдай шины на „Мегабак“» подвели в Подмосковье

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья вместе с региональной ассоциацией общественного контроля по обращению с твердыми коммунальными отходами подвело итоги ежегодной экологической акции «Сдай шины на „Мегабак“. В рамках мероприятия в этом году удалось собрать более пяти тысяч кубических метров старых шин.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский обратил внимание, что акция с каждым годом становится популярнее и собирает все больше активных участников.

«Такая динамика роста говорит о том, что мы эффективно реализуем задачу по привлечению внимания жителей Подмосковья к теме возвращения ресурсов во вторичный оборот», — добавил Антон Велиховский.

В фотоконкурсе, который стал традиционным, приняли участие более 70 человек. В соответствии с правилами, участники должны были сделать фотографию с шинами на одном из указанных пунктов сбора вторсырья, адреса которых указаны на сайте мегабак.рф и опубликовать снимок в социальной сети ВКонтакте с хештегом «сдалшинынаМегабак».

Авторы наиболее креативных фотографий были награждены сертификатами на покупку новых шин. В этот раз было объявлено сразу семь победителей.

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