Итоги 55-го творческого сезона подвели в ДК «Россия» в Серпухове

О каждом из них с гордостью рассказывает директор Дворца культуры Юрий Бордачев. В этот юбилейный год танцоры, актеры, гимнасты и спортсмены выступили на сотнях мероприятий, 27 раз выезжали за пределы округа для участия в конкурсах, более 150 раз становились лауреатами различных наград, а пять раз удостаивались Гран-при.

Хореографические коллективы «Россияночка», «Вертикаль», «Дебют», вокальная студия «Лира», хор «Лейся песня», молодёжный театр «Синяя птица» и другие клубные объединения с большим энтузиазмом продемонстрировали зрителям свои лучшие номера.

Дворец культуры «Россия» — это настоящий мир людей, увлеченных своим творчеством. Здесь царит атмосфера энергии, коллективного творчества и созидания. Поколения артистов сменяют друг друга: вчерашние воспитанники приводят своих детей, а те — уже своих внуков.

В конце августа состоится традиционный День открытых дверей. Возрастное ограничение: 0+.