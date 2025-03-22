Итоги 31-й Международной выставки туризма MITT-2025 подвели в Подмосковье

Завершилась 31-я Международная выставка туризма и гостеприимства MITT. В этом году стенд Московской области получил звание «Самый гостеприимный». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

На выставке представили свои туристические возможности Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Серпухов и Подольск. Также участие приняли предприятие «Объединение Гжель» и производители мобитраков. Гости смогли познакомиться с подмосковными отелями, узнать о летних программах отдыха, попробовать местные продукты и поучаствовать в викторинах с призами.

«Подмосковье обладает туристическим потенциалом, который мы продолжаем развивать. Участие в международной выставке туризма и индустрии гостеприимства помогает нам в этом», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

В этом году на MITT приехали более тысячи компаний из 36 стран, включая СНГ, Индию, Китай, Венгрию и Кубу. За три дня выставку посетили около 16,5 тысячи человек, а в деловой программе прошло более 30 мероприятий.