Итоги 2024 года подвели в территориальном отделе «Нахабино» в Красногорске

Глава городского округа Дмитрий Волков вместе с депутатом Московской областной думы Романом Володиным заслушал доклад об итогах прошедшего года и планах на ближайшее будущее. С отчетом перед жителями выступила начальник отдела Нахабино Марина Корнева.

В год 542-летия столицы инженерных войск Нахабина значимых перемен удалось добиться в ключевых сферах развития. Проведено благоустройство дворов и ремонт дорог, включая исторические места Козино и Нефедьево, открыт образовательный центр «Лидер» и клуб «Активное долголетие».

В будущем планируется осуществить несколько масштабных проектов — завершение строительства детского сада в жилом комплексе «Малина», возведение пристройки к поликлинике на 550 помещений в смену, благоустройство озера Торфяное,

На встрече по сложившейся традиции руководитель муниципалитета Дмитрий Волков ответил на вопросы жителей. Они предложили несколько важных инициатив. Глава Красногорска сообщил, что будут рассмотрены перспективы строительства дома культуры и обустройства перехватывающей парковки у станции МЦД «Нахабино».

«Берем в работу решение вопросов в области ЖКХ, транспорта, экологии и потребительского рынка», — сказал Дмитрий Волков. Он поблагодарил жителей, старост и совет ветеранов за любовь к родной территории, активность и неравнодушие.