Итоги 2024 года подвели на подстанции скорой помощи в Дмитрове

Главный врач Московской областной станции скорой помощи Константин Маслов провел встречу с коллективом Дмитровской подстанции. Ее заведующая Любовь Корчагина рассказала об итогах ушедшего года.

В 2024 году средняя нагрузка на бригаду составила 15 вызовов в сутки. Автопарк подстанции постоянно обновляется и уже в 2025 году получил три новых машины.

Совещание проходило в формате диалога — сотрудники подстанции задавали главному врачу волнующие их вопросы и получали детальные ответы. Обсуждались проведение ремонтов на постах, социальная и бюджетная ипотека для работников скорой помощи, изменение категорий вызовов, сопровождение перевозок потенциально опасных пациентов и многое другое.

Константин Маслов рассказал медикам, что в этом году имеющиеся в службе планшеты заменят на более современные модели. Планируется создать резерв планшетов, чтобы бригады не испытывали в них дефицита. Также вся подмосковная скорая помощь получит рации и новую форму. При разработке варианта учли пожелания и замечания сотрудников.

Такие рабочие совещания руководство областной станции скорой помощи проводит регулярно. «Задача моя и моих заместителей — обсудить разные вопросы, связанные с работой службы, с сотрудниками „на земле“», — отметил Константин Маслов.