Итоги 2024 года подвели на литературном вечере в библиотеке в Видном

Традиционное мероприятие «Литературное Видное» организовали в Центральной библиотеке участники объединения имени Филиппа Шкулева. На вечере обсудили итоги литературной жизни городского округа за 2024 год.

Заместитель директора Централизованной библиотечной системы муниципалитета Елена Рогозянская рассказала, что литераторы представили на встрече свои достижения, обсудили планы на будущее и новые идеи. «Это был замечательный вечер, наполненный творчеством и дружескими беседами», — отметила Елена Рогозянская.

В ходе всего мероприятия звучали песни, стихи и проза. Собравшиеся также отметили участников областной литературной премии имени Михаила Пришвина и Роберта Рождественского.

Напомним, что жительница Ленинского округа Мария Моцарь стала лауреатом литературной премии имени Евгения Зубова. Награду она получила за творческие достижения и значительный вклад в литературную жизнь муниципалитета. Еще одним лауреатом этой премии стала Ирина Маскаева, которую отметили за деятельность, направленную на развитие культуры и литературной жизни городского округа.