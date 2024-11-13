Итоги 2024 года подвели на конференция «Единой России» в Солнечногорске

В этот период удалось реализовать порядка 20 проектов и провести свыше 70 мероприятий в поддержку бойцов специальной военной операции. Планы на будущее уже наметили.

В заседании участвовали глава Солнечногорска Константин Михальков, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, члены местного политсовета и делегаты от первичных отделений партии.

«Результаты за год впечатляют: две достойно проведенные избирательные кампании, 88 приемов граждан, взято в работу 618 обращений. И это далеко не все», — отметил Константин Михальков.

В муниципалитете «Единая Россия» в 2024 году успела реализовать порядка 20 проектов. Особое внимание партийцы уделили участникам специальной военной операции и их семьям. В 2024 было проведено более 70 мероприятий в их поддержку. Это сбор и отправка гуманитарной помощи, встречи с бойцами и семьями, содействие в решении их насущных вопросов и многое другое.

Большую работу проделали собравшиеся и для воспитания духа патриотизма в молодом поколении. Константин Михальков предложил и дальше развивать проект «Наставник Z». Он включает в себя проведение встреч школьников и студентов с героями спецоперации. Также планируется запустить новый патриотический проект для молодежи.

«Высокий рейтинг говорит о вашей сплоченности, о вашем неравнодушии и о ваших делах, направленных, прежде всего, на благополучие нашего населения, нашей Родины. Мне поручено представлять Солнечногорск в областном парламенте. Уверен, совместными усилиями сможем решить любые задачи и достичь больших высот», — рассказал депутат Владислав Мирзонов.

Также на заседании провели ротацию политсовета. В его состав включили пять человек, ведущих активную общественную деятельность в округе: Наталью Нестерову, Сергея и Екатерину Куприк, Галину Аджян и Ольгу Гончар.

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