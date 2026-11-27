В Можайском муниципальном округе завершился первый круг соревнований по футзалу среди юношей в рамках Единой школьной лиги. Решающие матчи этого этапа прошли 25 ноября на двух площадках: команды группы А встретились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал», а группы Б — в школе «Гармония».

Единая школьная лига объединяет все образовательные комплексы округа. В этом учебном году за победу борются восемь сборных — по одной от каждой школы. Всего в командах около 100 юных спортсменов. В состав каждой сборной входят 14 человек, при этом по правилам футзала на площадке одновременно находятся четыре полевых игрока и вратарь.

Жеребьевка, разделившая команды на две группы, состоялась во время торжественного открытия Единой школьной лиги. Ранее юные можайцы соревновались в шахматах, настольном теннисе и баскетболе. Турнир по футзалу завершится до конца декабря.

По итогам первого круга в группе А первое место заняла команда школы № 3, второе — Гимназия № 4, третье — комплекс «Лидер», четвертое — школы комплекса «Перспектива». В группе Б лидером стала школа № 2. Второе место заняла школа «Гармония», третье — школа № 1, четвертое — комплекс «Созвездие Вента».

Второй круг соревнований, который станет предварительным этапом, пройдет 9 декабря. Финальные матчи состоятся 16 декабря. Команда-победитель получит право представить Можайский муниципальный округ на областном этапе Единой школьной лиги.