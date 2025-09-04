IT-стартап в ОЭЗ «Дубна» увеличил выручку до 13 млн рублей с начала года

Компания «105 Кодерлайн» в Дубне в первой половине 2025 года увеличила выручку до 13,5 миллиона рублей. Она занимается разработкой IT-решений на платформе 1С: Предприятие. Ожидается, что по итогам года показатель превысит 20-25 млн рублей.

«Учитывая, что еще несколько лет назад это был небольшой IT-стартап, который снимал стол в коворкинге за 150 рублей, а сегодня это резидент крупнейшей российской ОЭЗ, где создано почти 30 рабочих мест — результат отличный. Это показательный пример того, что на площадке ОЭЗ „Дубна“ созданы все условия для развития бизнеса, в том числе малого», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас компания реализовала несколько крупных проектов по цифровой трансформации на базе 1С. Генеральный директор Василий Оводков рассказал, что проект начинался с идеи создать удобный инструмент для управления проектами, доступный даже неподготовленному пользователю. Также он отметил, что «105 Кодерлайн» входит в состав крупного партнера-франчайзи 1С — «Кодерлайн» и выпускает уникальные решения, в том числе специально для резидентов особых экономических зон. По оценке Оводкова, проект развивается быстрее, чем ожидалось.

«Наш коворкинг центр — это удобное и доступное по цене пространство для эффективного взаимодействия специалистов различных сфер, оснащенное всем необходимым для работы. Как показал пример компании „105 Кодерлайн“ — это еще и площадка для старта бизнеса», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев.

В ближайших планах компании — получить статус малой технологичной фирмы, выпустить новые продукты и расширить команду до 100 человек к 2027 году.