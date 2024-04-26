Еще одно соглашение о выдаче IT-гранта подписали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 15:39 Еще одно соглашение о выдаче IT-гранта подписали в Подмосковье Unsplash

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Очередное соглашение о выдаче ИТ-гранта подписали в Московской области. Оно стало 19-м по счету, сообщает Министерство информационных технологий Подмосковья.

Первый заместитель директора Московского областного центра информационных технологий Кирилл Сорокин выразил заинтересованность в развитии новых технологий и поддержке ИТ-компаний региона. Он отметил, что область выделила значительные средства на гранты для развития ИТ-сектора и в текущем году планируется выделить еще больше средств.

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ООО «Центр информационных технологий», помимо создания веб-продуктов, предоставляет широкий спектр услуг по разработке проектов с нуля и доработке уже существующих проектов. Генеральный директор компании Игорь Селиванов считает грантовую программу Московской области для ИТ-компаний важным инструментом поддержки в условиях динамичного роста онлайн-рынка и увеличения потребности в разработке эффективных сервисов.

Подачу онлайн-заявок на гранты могут осуществлять компании, аккредитованные в Министерстве цифрового развития РФ и зарегистрированные в Подмосковье, осуществляющие основную деятельность в соответствии с определенными кодами ОКВЭД и имеющие стабильный доход от разработки программного обеспечения или производства компьютерной техники. Субсидии предоставляются при условии найма не менее пяти новых высококвалифицированных сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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