IT-лабораторию открыли в Подольском колледже имени Никулина

В Подольском колледже имени Никулина открылась IT-лаборатория. Теперь студенты смогут углубленно изучать отечественные разработки и внедрять инновационные решения в своей будущей работе. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области
«Мы совместно с компанией „РЕД СОФТ“ проделываем огромную работу по подготовке IT -специалистов в нашем регионе. Более 70 студентов колледжа получили практические знания в компании, 40 из них стали сертифицированными специалистами», — рассказал директор колледжа Андрей Гридюшко.
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