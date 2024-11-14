IT-лабораторию открыли в Подольском колледже имени Никулина

обращение к гостям
Фото: обращение к гостям/Министерство образования Московской области

В Подольском колледже имени Никулина открылась IT-лаборатория. Теперь студенты смогут углубленно изучать отечественные разработки и внедрять инновационные решения в своей будущей работе. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области

«Мы совместно с компанией „РЕД СОФТ“ проделываем огромную работу по подготовке IT -специалистов в нашем регионе. Более 70 студентов колледжа получили практические знания в компании, 40 из них стали сертифицированными специалистами», — рассказал директор колледжа Андрей Гридюшко.

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