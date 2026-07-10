Подмосковная компания собрала 13 литров крови на донорской акции
IT-компания «Максимум» в четвертый раз провела акцию «День донора». Совместно с Московским областным центром крови удалось собрать 13 литров крови. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
К акции традиционно присоединились сотрудники подведомственных учреждений Мингосуправления Московской области: ГКУ МО «МОЦ ИКТ», ГБУ МО «Геоцифра» и ГКУ МО «ЦКГ». Участие добровольцев в акции отражает развитие корпоративного донорства и приверженность сотрудников принципам социальной ответственности.
Медицинское сопровождение обеспечили специалисты Московского областного центра крови. Все доноры получили консультации врача-трансфузиолога.
«Для нас важно, что донорское движение становится не разовой инициативой, а устойчивой традицией, объединяющей сотрудников вокруг общего социально значимого дела. Благодарю всех участников акции за неравнодушие, ответственность и готовность помогать тем, кому это действительно необходимо», — отметил директор компании «Максимум» Александр Степанов.