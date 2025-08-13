Истринское лесничество вышло в лидеры по уборке сухостоя в Подмосковье

В муниципальном округе Истра в июле провели уборку неликвидной древесины на 830 гектарах. По итогам данной работы Истринское лесничество вошло в число лучших в регионе.

В Московской области продолжается масштабная работа по оздоровлению лесов. Только с начала года провели уборку неликвидной древесины почти на 2 тысячах гектаров. Отметим, что это ключевое санитарное мероприятие, которое снижает риск распространения вредителей и болезней, улучшает экологическое состояние лесов, а также повышает пожарную безопасность.

Во время проведения работ специалисты убрали аварийные и угрожающие падением на проезжую часть деревья, а также собрали неликвидную древесину в поленницы для того, чтобы она постепенно перегнила, возвращая питательные вещества в почву.

До конца года в Подмосковье планируют провести уборку неликвидной древесины еще на площади более 2 800 гектаров.