Истринский драматический театр выступил в Ленинградской области

Коллектив Истринского драматического театра успешно завершил гастроли в Ленинградской области, представив шесть спектаклей при полных залах на сцене Городского драматического театра «Апрель» в Лодейном Поле. Гастрольный тур, прошедший в рамках федеральной программы «Большие гастроли», завершился 16 ноября показом комедии «Слуга двух господ».

Артисты из Истры получили теплый прием от жителей Лодейного Поля, которые высоко оценили профессиональное мастерство труппы и качество постановок.

На заключительном спектакле режиссер и актер Андрей Соколов от имени всего коллектива выразил благодарность зрителям и коллегам из театра «Апрель». Он отметил перспективы дальнейшего творческого сотрудничества между театрами двух регионов.

По возвращении домой истринских артистов ждет интенсивная работа. Уже 21 ноября состоится показ спектакля «Анна Каренина», а также начинается подготовка к предстоящим новогодним мероприятиям.

Участие в федеральной программе «Большие гастроли» позволяет театральным коллективам из разных регионов страны укреплять культурные связи и знакомить зрителей с лучшими образцами театрального искусства.