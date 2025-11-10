Истринские нейрохирурги спасли мужчину после тяжелого инсульта

Нейрохирурги Истринской больницы спасли 59-летнего пациента, который перенес инсульт, выполнив уникальную операцию. Одна из четырех главных артерий, которые питали мозг, оказалась полностью перекрыта.

Мозг мужчины из-за этого работал с перебоями. Кроме того, был высок риск повторного инсульта и тяжелых последствий для здоровья.

«Было принято решение наложить экстра-интракраниальный микроанастомоз — операцию по созданию обходного пути для крови. В течение почти четырех часов хирурги под микроскопом сшивали сосуды диаметром менее двух миллиметров. Тем самым, мы успешно создали для кровотока новый путь», — пояснил нейрохирург Истринской больницы Николай Карпов.

Вмешательство прошло успешно. Мужчину уже выписали. Спустя месяц после операции он прошел контрольное обследование, которое показало, что угроза миновала, а «обходной путь» работает идеально.

Врач объяснил, что для инсульта характерны внезапное онемение и слабость в руках и ногах, головокружение, проблемы с речью и ее пониманием, нарушение зрения, сильная головная боль без причины и затруднения при ходьбе.

При появлении одного из этих симптомов следует незамедлительно позвонить по номеру 112. Необходимо также отметить время появления признаков, чтобы позже рассказать о них специалистам.