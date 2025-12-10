Истринские хирурги восстановили пациенту череп по индивидуальному 3D-шаблону

Специалисты Истринской больницы спасли 57-летнего мужчину, который получил тяжелую травму головного мозга. Специально для него при помощи 3D-чертежей изготовили титановый имплант.

Пациент ранее перенес операцию по удалению гематомы в мозге, однако врачам было необходимо устранить довольно большой дефект кости.

Подмосковные специалисты разработали виртуальную модель черепа мужчины на базе данных компьютерной томографии. Затем ее распечатали на 3D-принтере, что позволило получить макет и изготовить идеально подходящую по форме и размеру сетку-имплант.

«Такой подход гарантирует не только надежную защиту мозга, но и отличный эстетический результат», — пояснил нейрохирург Истринской больницы Николай Карпов.

Установка заняла примерно два часа.

Пациента уже выписали, а контрольные обследования показали, что имплант идеально подошел, а заживление проходит успешно. Реабилитация мужчине не потребовалась.