«Истринская теплосеть» с начала года провела более 100 уборок в жилых домах

С начала текущего года «Истринская теплосеть» провела более 100 санитарно-гигиенических мероприятий в многоквартирных домах муниципального округа. Только в мае дезинсекцию и дератизацию выполнили по 30 адресам.

Забота о санитарном состоянии многоквартирных домов — одна из приоритетных задач управляющих организаций. В Истре эту работу системно и планомерно выполняет АО «Истринская теплосеть», на ее содержании находится 165 домов.

С начала 2024 года дератизацию — мероприятия по уничтожению грызунов — специалисты провели в 28 домах, а дезинсекцию — борьбу с насекомыми (тараканами, блохами, комарами и другими) — в 84. В мае дератизацию выполнили в домах по улицам 9-й Гвардейской дивизии, Босова, Ленина, Воскресенской площади и Рабочему проезду. Дезинсекция охватила более широкий список: улицы Босова, Ленина, Московская, Юбилейная, Первомайская, Урицкого, Адасько, Советская и другие.

Специалисты напоминают, что наличие мусоропровода повышает удобство, но также увеличивает риск появления насекомых и грызунов. Именно поэтому важную роль играет решение жильцов: сохранить мусоропровод или законсервировать его. Решение принимается на общем собрании собственников жилья.