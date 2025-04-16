«Истринская теплосеть» с начала года обслужила более 200 адресов

За первые месяцы 2025 года специалисты МУП «Истринская теплосеть» провели обслуживание канализационных систем более чем по 200 адресам. В рамках плановых работ было выполнено 133 чистки насосов, 85 обслуживаний корзин и девять комплексных операций на канализационно-насосных станциях (КНС).

Работы охватили все уголки округа — от центра до самых отдаленных населенных пунктов. Своевременная чистка насосов предотвращает их переход в аварийный режим и возможный выход из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Корзины в приемных колодцах выполняют роль своеобразных фильтров — они задерживают мусор, который жители по недосмотру или привычке сбрасывают в канализацию. Без регулярной чистки корзин весь мусор попадал бы напрямую в систему, создавая засоры и нарушая работу всей канализации.

Обслуживание КНС обеспечивает бесперебойную работу системы перекачки сточных вод. Этот процесс требует профессионального подхода и регулярного внимания.