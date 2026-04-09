Истринская сыроварня запускает новый проект «ОГОрод»

В деревне Дубровское Истринского района откроется новое направление от сыроварни Олега Сироты — растениеводство. Проект получил рабочее название «ОГОрод». За новую территорию отвечают директор по агротуризму Мария Морозова и владелица цветочного бизнеса «ПоллиСад» Екатерина Кочина.

Сегодня специалисты осмотрели территорию и наметили планировку пространства. Впереди предстоит много работы: подготовить грунт, спланировать посадки, заняться рассадой. Все эти процессы в будущем будут доступны для детей и взрослых.

Команда «ОГОрода» планирует вырастить не только привычные морковь, редис, горох, огурцы и помидоры, но и экспериментальные культуры, такие как соя, грибы и гречка. Екатерина Кочина поделилась, что также планируется посадка различных злаковых культур и цветов для букетов. Это позволит гостям увезти домой теплые воспоминания о посещении сыроварни. Кроме того, на территории выделят зону пряных и лекарственных трав, которые станут материалом для кулинарных и декоративных мастер-классов.

Главная цель проекта — дать детям возможность увидеть растения в природной среде и получить базовые трудовые навыки. Ребята смогут следить за своими растениями в социальных сетях сыроварни и приезжать в «ОГОрод», чтобы посмотреть на результаты своего труда. Для взрослых проект станет порталом в детство, когда петрушка на грядке и свежие огурцы были почти в каждой семье.

Сезон открывается 1 мая. В этот день сыроварня организует «День открытой калитки» — семейную программу знакомства с огородом и планами проекта.