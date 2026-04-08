Истринская компания расширит возможности мобильных торговых объектов

В деревне Покровское городского округа Истра находится предприятие, которое специализируется на производстве мобильных торговых прицепов — мобитраков. В этом году компания отмечает свое десятилетие. За время работы произведено более 2000 единиц техники.

Предприятие активно развивается. В прошлом году на развитие производства, закупку современных станков и запуск арендного парка мобитраков было потрачено более 100 миллионов рублей.

Основатель предприятия Рафаэль Хабиров рассказал о новых проектах, с которыми компания начала работать в текущем году. По его словам, решена задача по увеличению площади мобильных торговых объектов — разработано соединение двух и более мобитраков моделями МТ8х2, МТ8х3.

Один из проектов уже реализован в Москве для офиса продаж строительной компании. Объект выполнен в прямоугольной форме на базе двух мобитраков и оснащен всеми коммуникациями. Главные преимущества: не требуется разрешение на строительство, реализация проекта занимает всего 3 месяца, а специалисты устанавливают его за один день. Через полгода павильон перевезут на другое место.

Компания также увеличивает масштаб мобильного павильона без шасси с полезной площадью до 90 и 150 квадратных метров. Такие конструкции можно использовать как магазины, автозаправочные комплексы, кафе с залом ожидания.

Такие решения подходят и для других целей, например, для ФАПа или реабилитационного центра. В Татарстане мобильный реабилитационный комплекс на тренажерах Ильясова за 2025 год помог более чем 300 людям с ограниченными возможностями. Мобилтрак объездил порядка десяти сел.

Предприятие обеспечивает работой более 150 жителей округа.