Истринская компания представила устройство для экстренного самоспасения пожарных

В деревне Лешково на заводе «Самоспас» создают средства эвакуации при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Недавно генеральный директор предприятия Илья Маликов продемонстрировал работу новой разработки — устройства под названием «Портал».

«Портал» предназначен для ситуаций, когда пожарным нужно срочно покинуть здание. Устройство весит немногим более одного килограмма и всегда находится под рукой: оно помещается в небольшую сумку и крепится на пояс. В комплект входят 15-метровый термостойкий кевларовый шнур диаметром 6 мм, само устройство с ручной регулировкой скорости спуска и металлический крюк. Его можно быстро закрепить различными способами: вбить в стену, зацепить за подоконник или сделать полухват.

Генеральный директор компании Илья Маликов подчеркнул важность вклада сотрудников «Мособлпожспаса»: «Спасатели тестировали устройство на нашем полигоне, делились пожеланиями и давали рекомендации, основанные на реальном опыте тушения пожаров. Благодаря их помощи мы получили по-настоящему надежное средство для спасения».

Сейчас изделие проходит процедуру сертификации. В скором времени завод планирует запустить его серийное производство.

Помимо разработки нового устройства, «Самоспас» значительно расширил свои производственные мощности. На предприятии открылся новый швейный цех, а парк оборудования пополнился современными станками, среди которых установка для лазерной резки, высокоточный фрезерный станок и автомат продольного точения. Новое оборудование позволит существенно повысить общую производительность завода.